منها بدون خبرة.. مركز الأمير سلطان للدراسات يعلن عن 38 وظيفة

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض عن توفر (38) وظيفة (تشمل 12 وظيفة لا تتطلب الخبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المجالات والتخصصات التالية:

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– المالية

– المحاسبة

– نظم معلومات إدارية

– دبلوم مكتبات

– علم المعلومات

– علم المكتبات

– الفيزياء

– البصريات

– علوم الحاسب

– نظم معلومات الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– الذكاء الاصطناعي

– تعلم الآلة

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– هندسة التصنيع

– هندسة الإلكترونيات

– هندسة النظم

– هندسة أنظمة التحكم

– هندسة الاتصالات

– هندسة المواد

– الهندسة الكيميائية

– علوم الطيران

– هندسة الطيران

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نبذة عن المركز:

تم تأسيس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في عام 2016م، وهو مركز يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية.

وذلك من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، وإنشاء معامل متقدمة، وتطوير الابتكارات التقنية للمنتجات ذات الصلة بالدفاع والأمن.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1444/10/18هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا