شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في بيشة وشمال أبها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول شمال أبها وفي بيشة، بمنطقة عسير.

أمطار غزيرة وسيول

ووثقت المقاطع، حالة مطرية غزيرة شمال أبها وفي محافظة بيشة، خلال الساعات القليلة الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهرت المقاطع، تدفق مياه السيول في عدد من الأحياء في أبها وبيشة بمنطقة عسير، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة

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توقعات حالة الطقس

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، قد توقع أمس الاثنين، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، مع تساقط حبات برد على أجزاء متفرقة بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى مساء يوم غد الثلاثاء.

المناطق المتأثرة

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تتأثر بها مناطق عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة، حيث تمتد إلى الكويت واليمن تسبقها برياح هابطة مغبرة.

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وأضاف الحصيني أن الحالة الممطرة تصاحبها رياح نشطة معظمها من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة.

أمطار وبرد ورياح نشطة

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.

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سيول طيبة شمال #بيشه قبل مغرب اليوم الاثنين ١٨ شوال ١٤٤٤ pic.twitter.com/bUDQW5U8Hq — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 8, 2023