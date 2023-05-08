الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية
على المكشوف.. ميليشاوي حوثي يقتحم مستشفى ويعتدي على مديره (فيديو)
فاق كل التوقعات.. سوداني يصرّ على “القيلولة” تحت الرصاص
عرّض سلامة الآخرين للخطر.. ضبط قائد مركبة بالجوف
ظهور مفاجيء لفايز المالكي مع أكياس المخدرات .. ورسالة مؤثرة
من راعي أغنام إلى أكبر تاجر مخدرات.. من هو “مرعي الرمثان” المستهدف اليوم؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية
١٢:٥١:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك في زيارة رسمية للعاصمة الجزائر.

مأدبة عشاء 

وأقام معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف، مأدبة عشاء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضور المسؤولين 

حضر مأدبة العشاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيريه الكويتي والأردني

اجتماع القاهرة 

وفي وقت سابق، شارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية، وذلك بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

الحل السياسي للأزمة السورية

وجرى خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأزمة السورية الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية إلى الجزائر وزارة الخارجية السعودية وزير الخارجية

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. مياه الأمطار تُغرق منزلاً في «صبيا»

بالصور.. مياه الأمطار تُغرق منزلاً في «صبيا»

٠٢:٠٢ م، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠١٦
بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لتحطم طائرة شحن أوكرانية في أجواء اليونان

بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لتحطم طائرة شحن أوكرانية في أجواء اليونان

١٢:٤٤ م، الأحد، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو.. كيف تحولت عباءتا التخرج لطالبتي «الرشد» إلى «ستر وكفن»؟

بالفيديو.. كيف تحولت عباءتا التخرج لطالبتي «الرشد» إلى «ستر وكفن»؟

٠٣:٤٦ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
«المسند»: 47 يوماً على انتهاء الشتاء وبداية الربيع

«المسند»: 47 يوماً على انتهاء الشتاء وبداية الربيع

٠١:٢٠ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *