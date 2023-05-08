وزير الخارجية يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

تواصل – فريق التحرير:

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك في زيارة رسمية للعاصمة الجزائر.

مأدبة عشاء

وأقام معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف، مأدبة عشاء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضور المسؤولين

حضر مأدبة العشاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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اجتماع القاهرة

وفي وقت سابق، شارك وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري بشأن تطورات الأزمة السورية، وذلك بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

الحل السياسي للأزمة السورية

وجرى خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.