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واتساب يحذر مستخدميه من هذه الأرقام
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واتساب يحذر مستخدميه من هذه الأرقام

واتساب يحذر مستخدميه من هذه الأرقام

واتساب يحذر مستخدميه من هذه الأرقام
٠١:٠٨:٠١ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب، الذين يبلغ عددهم أكثر من ملياري شخص من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة.

وذكر موقع “مينت” الإخباري أن المحتالين يستخدمون “واتساب” مرة أخرى للإيقاع بمستخدمي التطبيق.

واشتكى عدد من مستخدمي التطبيق من تعرضهم لمحاولات احتيال من أرقام دولية، وهو أمر يظهر أن التطبيق بات مجددا وسيلة في أيدي المحتالين في العالم الافتراضي.

وجاءت التحذيرات من هذه الأرقام:

1-إثيوبيا (251+)

2- ماليزيا (60+)

3- إندونيسيا (62+)

4- كينيا (254+)

5- فيتنام (84+)

لكن مقدمات الأرقام هذه لا تعني بالضرورة أن يكون المحتالون قد أجروا المكالمات أو بعثوا الرسائل من هذه الدول.

كما أنه بوسع المحتالين أيضا شراء الأرقام الدولية من وكالات في هذه الدولة أو تلك.

وكشف العديد من المستخدمين في موقع التدوين المصغر “تويتر” عن تعرضهم لمحاولات احتيال عبر “واتساب”، مثل مستخدم هندي قال إنه تلقى 3 مكالمات من إندونيسيا.

يذكر أنه يفضل في الوقت الراهن تجاهل هذه المكالمات وعدم الرد عليها، وبوسعهم أيضا حظر أصحاب هذه المكالمات والإبلاغ عنها.

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الكلمات الدلالية:
تحذير واتساب تطبيق واتساب تقنية واتساب

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