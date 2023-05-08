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قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بمنطقة الوديعة
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قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بمنطقة الوديعة

قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بمنطقة الوديعة

قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بمنطقة الوديعة
١٢:٥١:٥١ ص، الثلاثاء، ١٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قام قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، يرافقه وفد من القوات المشتركة، بزيارة تفقدية أمس الاثنين، إلى أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن الواقع في منطقة الوديعة.

قرار رئيس مجلس القيادة

وكان قد صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، بإنشاء هذه القوات، على أن تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) وأن يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها.

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استقبال قائد القوات المشتركة 

واستقبل قائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي وقائد الفرقة الأولى العقيد علي الشمي وقائد الفرقة الثانية العقيد فهد بامؤمن، قائد القوات المشتركة.

سير العملية التدريبية

وقد تجول قائد القوات المشتركة في المعسكر، واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية العالية، مشيداً بجهود القائمين على اللواء بشكل خاص وقيادة قوات درع الوطن بشكل عام، وحثهم على مواصلة التدريب والتأهيل.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم قائد القوات المشتركة قوات درع الوطن منطقة الوديعة

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