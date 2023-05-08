“قال اللي في قلوبنا”.. فايز المالكي يتصدر التريند بعد رسالة مؤثرة عن المخدرات

تواصل- فريق التحرير:

تصدر فايز المالكي تريند تويتر في المملكة، بعد توجيهه رسالة مؤثرة للمواطنين عن خطورة المخدرات.

وكان المالكي قد ظهر في مقطع فيديو توعوي يشيد فيه بجهود رجال الأمن، ومحذرا من خطورة المخدرات على الأشخاص.

وحظي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المالكي بتفاعل كبير، حيث علق أحد رواد تويتر قائلا :” فايز المالكي قال كل اللي في قلوبنا، مجتمع المخدرات قذر ولا ينفع معه إلا هذه المصطلحات والأسلوب”.

كما علق أيضا أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” جزاك الله خير على التوعية وجزى الله قادتنا ورجال الأمن كل خير على محاربتها والقضاء عليها اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من خطرها”.

فايز المالكي والحرب على المخدرات:

ووجه المالكي رسالة شكر لرجال الأمن كافة.. شكرا أبطال مكافحة المخدرات.

وأكد المالكي في رسالته التوعوية :” أقسم بالله بلدنا مستهدف بالمخدرات والحاقدين والحسادين اللي يدورن دمار شبابنا.. بلغ ولا تاخذك فيهم رحمة”.

وأضاف :” إذا تناولت هذه الحبوب المخدرة فأنت تحفر قبرك بنفسك وقبر أبيك وقبر أمك”.

خطباء المساجد:

وكان خطباء المساجد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تناولوا يوم الجمعة الماضي، خطر المخدرات ووجوب التوعية بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع..

وجاء ذلك في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.

حرمة تعاطي المخدرات:

وتطرق الخطباء خلال الخطبة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها.

ونوهوا لوجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة “الشبو”.

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