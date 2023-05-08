الثلاثاء 19 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 19 شوال 1444 هجرية، الموافق 9 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:46، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:44 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 19 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 19 شوال

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:23

المدينة – 4:16

الرياض – 3:47

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:37

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:50

المدينة – 6:55

الرياض – 6:27

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:20

المدينة – 8:25

الرياض – 7:57

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