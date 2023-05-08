على المكشوف.. ميليشاوي حوثي يقتحم مستشفى ويعتدي على مديره (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام يمنية اعتداء مشرفا تابعا لميليشيا الحوثي، اقتحم مستشفى حكوميا واعتدى بالضرب والطعن على مديره.

اقتحام المستشفى

ونقات عن مصادر محلية في محافظة عمران، أن المشرف الحوثي المعروف بـ “أبو صايل” سلطان محمد بدر الغولي، المعين من المليشيات قائد الشرطة العسكرية بمحافظة عمران، قام صباح الأحد باقتحام مستشفى ريدة العام.

وأضافت أن القيادي الحوثي اعتدى بالضرب والطعن على مدير المستشفى محمد منصور الذيفاني.

وأوضحت أن الاعتداء جاء على خلفية انقلاب طقم لمرافقين تابعين ل”ابو صايل الغولي”، وأسعفوا إلى المستشفى وحالتهم خطيرة.

غير أن مدير المستشفى وجه بإسعافهم إلى صنعاء لعجزه عن علاجهم في المستشفى محدود الإمكانيات.

اقتحام مسجد ومنع الأذان:

كما كشفت واقعة مؤسفة عن نوايا مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، والتي أقدمت على اقتحام مسجد السنة في منطقة سعوان، شرقي العاصمة صنعاء.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتدت المليشيا بالضرب المبرح على الطلاب الذين يحضرون دروسًا علمية في المسجد.

ونقلت عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اقتحمت المسجد عصر الأحد ومنعت رفع أذان صلاة العصر.

كما منعت أيضا المصلين من الدخول لأداء الصلاة، كما قامت بإخراج الطلبة بالقوة واعتدت عليهم بالضرب.

وأفادت المصادر أيضا أن مليشيا الحوثي، زجت بالعديد من الطلاب الذين يرتادون المسجد للدروس العلمية، في السجون بعدما اقتادتهم من داخل الجامع بقوة السلاح.

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