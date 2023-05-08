هاتف يدعم ميتافيرس.. أحدث إصدارات HTC

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طرحت شركة HTC، مقطعا ترويجيا لهاتف جديد لم تعلن عن اسمه حتى الآن، لكنها قالت إنه سيكون داعم لتقنية الميتافيرس، عن طريق منصتها التي أطلقتها العام الماضي للواقع الافتراضي باسم VIVERSE.

منصة جديدة

وأطلقت العلامة التجارية التابعة لـHTC هذه المنصة التي تعرف باسم HTC Vive، وتم إطلاقها العام الماضي بالتزامن مع طرح أول هاتف من HTC داعم للميتافيرس، حسب “العين الإخبارية”.

توقعات الخبراء

وفيما يخص الهاتف الجديد المنتظر من HTC، توقع الخبراء بطرحه بمسمى تجاري رسمي هو U-series.

ويعتمد هذا التوقع على وسم ألحقته الشركة بمقطع الفيديو الترويجي، وقالت به seeUsoon، مع حرصها على إبراز حرف U.

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هاتف Desire 22 Pro

وسبق لشركة HTC أن قدمت للأسواق، أول إنتاج لها في مجال الهواتف الداعمة لتقنية الميتافيرس، باسم Desire 22 Pro.

وتدعم الهاتف منصة الميتافيرس VIVERSE، وقدمته الماركة بقدرات تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وشاشة عرض 120 هرتز، مع تخصيص حزمة من التطبيقات المتعلقة بالواقع الافتراضي، جاءت مدمجة على نظام التشغيل الخاص بالهاتف لتعزيز قدراته في مجال الميتافيرس.