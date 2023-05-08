فاق كل التوقعات.. سوداني يصرّ على “القيلولة” تحت الرصاص

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا غير متوقع لأحد السودانيين الذي نام قيلولته تحت الرصاص، غير مكترث بالاشتباكات الدامية في السودان.

قيلولة تحت الرصاص:

وأظهر مقطع الفيديو رجلا مستلقا وسط أحد الشوارع في الخرطوم، يأخذ قيلولة على ما يبدو تحت وقع الرصاص.

وقد سمع في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل، دوي القصف، حيث بدا الرجل متمدداً على الأرض، يداعب الكلب الضال الذي اقترب منه، غير آبه بما يجري.

العجيب قام السوداني بالتربيت على رأس الكلب محاولاً تهدئته على ما يبدو بسبب وقع الرصاص.

الفيديو أثار جدلاً على مواقع التواصل، بين من وجد تصرف الرجل “فايق ورايق”، وبين من رآه عملا متهورا لا يخلو من الطيش والاستهتار.

يأتي هذا في تسابق الاشتباكات المتقطعة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى هدنة دائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

إفطار سوداني تحت الرصاص:

وفي وقت سابق رصد مقطع فيديو، مشاهد لمواطنين سودانيين يتجمعون لتناول الإفطار في أحد شوارع الخرطوم، رغم سماع دوي إطلاق نار حولهم.

ووثق مقطع الفيديو بائعا متجولا يبيع الطماطم وسط أصوات الرصاص التي تنهال من كل حدب وصوب جراء الاشتباكات الحاصلة في محيطه، واستمراره بإذاعة الإعلانات عن بضاعته عبر مكبر الصوت.

ويظهر في الفيديو المتداول البائع وهو في مركبة تحمل الطماطم، وينادي عبر مكبر الصوت لبيعها، في حين تسمع أصوات الاشتباكات العنيفة من حوله.

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