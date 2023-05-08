وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام.. شروط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام التعاقد في الكلية التطبيقية في المقر الرئيسي بمحافظة الخرج وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
المسميات الوظيفية:
– أستاذ مساعد
– محاضر
الشروط المطلوبة:
– الوظائف متاحة فقط للمواطنين.
– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهلاته من جامعة وطنية أو دولية معترف بها، مع إرفاق شهادة معادلة المؤهل الصادر من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من جامعة دولية.
– أن يكون الدراسة للمتقدم في جميع المراحل بانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي والتفرغ الكامل مع ارفاق قرار الابتعاث والإيفاد في حال المتقدم موظف حكومي.
– ألا يقل تقدير المتقدم لوظيفة محاضر عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس.
– ضرورة امتداد التخصص لمرحلتي البكالوريوس والماجستير لوظيفة محاضر والماجستير والدكتوراة لوظيفة أستاذ مساعد.
– إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة مع تقديم ما يثبت ذلك شهادات اختبارات الايلتس والتوفل فقط.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 34 عام.
– اللياقة الصحية واجتياز المقابلة الشخصية.
– الأفضلية لمن لديه خبرة عملية سابقة في التخصص المطلوب.
– الأفضلية لمن لديه شهادة مهنية في التخصص المطلوب.
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طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الخميس المقبل1444/10/21 هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/10/30 هـ.