وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام.. شروط التقديم

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام التعاقد في الكلية التطبيقية في المقر الرئيسي بمحافظة الخرج وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

المسميات الوظيفية:

– أستاذ مساعد

– محاضر

الشروط المطلوبة:

– الوظائف متاحة فقط للمواطنين.

– أن يكون المتقدم حاصل على مؤهلاته من جامعة وطنية أو دولية معترف بها، مع إرفاق شهادة معادلة المؤهل الصادر من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من جامعة دولية.

– أن يكون الدراسة للمتقدم في جميع المراحل بانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي والتفرغ الكامل مع ارفاق قرار الابتعاث والإيفاد في حال المتقدم موظف حكومي.

– ألا يقل تقدير المتقدم لوظيفة محاضر عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس.

– ضرورة امتداد التخصص لمرحلتي البكالوريوس والماجستير لوظيفة محاضر والماجستير والدكتوراة لوظيفة أستاذ مساعد.

– إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة مع تقديم ما يثبت ذلك شهادات اختبارات الايلتس والتوفل فقط.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 34 عام.

– اللياقة الصحية واجتياز المقابلة الشخصية.

– الأفضلية لمن لديه خبرة عملية سابقة في التخصص المطلوب.

– الأفضلية لمن لديه شهادة مهنية في التخصص المطلوب.

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الخميس المقبل1444/10/21 هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/10/30 هـ.