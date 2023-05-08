من راعي أغنام إلى أكبر تاجر مخدرات.. من هو “مرعي الرمثان” المستهدف اليوم؟

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يعرف بأنه أحد أبرز تجار المخدرات، في جنوب سوريا، والذي لا تتوفر له إلا صور نادرة جدا، ويلقب مرعي الرمثان بلقب “إسكوبار الجنوب السوري”، لشهرته الواسعة المرتبطة بالمخدرات.

علاقات واسعة

وينحدر من قرية الشعاب جنوب السويداء، الملاصقة للأراضي الأردنية، وتربطه علاقة قوية بتجار مخدرات وحشيش مشهورين في لبنان أيضاً، فضلا عن ارتباطه وتغطيته من قبل حزب الله اللبناني، كما نقلت وكالة “عمون” عن مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن.

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قائد مليشيا مسلحة

وشهدت حياة الرمثان، منذ عام 2006، تحولا كبيرا، من راعي ماشية، إلى أحد أكبر تجار المخدرات الأثرياء، وقاد الرمثان عصابة تهريب مخدرات، ومليشيا مسلحة في بادية السويداء، حسب “DW”.

وقبل مقتله، كان الرمثان على رأس لائحة المطلوبين للأردن، الذي يعتبره المسؤول عن إحدى أبرز شبكات تهريب المخدرات في البلاد.

حزب الله اللبناني

وكانت سوريا قد أفرجت عنه بتاريخ 20 من الشهر عينه، بعد اعتقال دام 5 أيام، إثر وساطة من ميليشيات حزب الله بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة.

جاء ذلك بعد قيام أحد مسؤولي حزب الله، المدعو أحمد الحاج بإعطاء تطمينات لذويه بإطلاق سراحه، عقب اعتقاله بساعات.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة في الأردن أمهلت الرمثان في يوليو من العام الماضي وعدد من المطلوبين 10 أيام لتسليم أنفسهم.

كما جرمته ومن معه بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وعدة قضايا أخرى.