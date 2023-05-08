الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إنقاذ 20 نزيلًا بينهم أطفال.. احتراق فندق في عاصمة عربية
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إنقاذ 20 نزيلًا بينهم أطفال.. احتراق فندق في عاصمة عربية

إنقاذ 20 نزيلًا بينهم أطفال.. احتراق فندق في عاصمة عربية

إنقاذ 20 نزيلًا بينهم أطفال.. احتراق فندق في عاصمة عربية
١١:١٥:١٨ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، أنه تم إنقاذ 20 نزيلاً، بينهم أطفالاً، بسبب حريق داخل فندق وسط العاصمة بغداد.

حريق بفندق في بغداد:

وذكر موقع “السومرية نيوز”، أن فرق الدفاع نجحت بإنقاذ أكثر من عشرين نزيلاً بينهم عوائل وأطفال وأخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق بمنطقة البتاوين.

وأوضحت أن فرق الأمن اقتحمت طوابق الفنادق ونفذت عمليات البحث والتفتيش عن المصابين وأخلتهم جميعاً إلى سطح بنايه الفنادق.

كما قدمت الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي بعد تسجيل حالات إغماء نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل الفنادق المحترق.

بينما نقل طفل رضيع إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لحالة اختناق شديد تطلب على أثرها تدخل الكوادر الطبية في المستشفى.

فيما أنهت فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية فيما فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وكشف ملابسات الواقعة.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني العراق حريق نزلاء فندق

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