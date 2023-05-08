بملايين الدولارات.. ضبط شحنة مخدرات إيرانية جديدة في خليج عمان

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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، ضمصادرة شحنة من المخدرات على متن سفينة صيد إيرانية في خليج عمان تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار.

مخدرات بسفينة صيد إيرانية

وقالت قيادة القوات المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي، إن فرق الاستجابة السريعة التابع لخفر السواحل الأمريكي صادر أكثر من 30 مليون دولار من الهيروين والميثامفيتامين من سفينة صيد تمر عبر خليج عمان”.

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محتويات شحنة المخدرات

وأضافت القيادة المركزية، أن الشحنة التي تحتوي على 580 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و 35 كيلوغراماً من الهيروين تم مصادرتها من سفينة تعبر المياه الدولية بعد مغادرتها شاه باهار بإيران.

فرق الاستجابة السريعة

يذكر أن فرق الاستجابة السريعة هو جزء من وحدة من سفن خفر السواحل الأمريكية المنتشرة في المنطقة ضمن فرقة العمل المشتركة 150 التي تقوم حاليا بقيادة المملكة المتحدة بعمليات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب في خليج عمان والمحيط الهندي، بما في ذلك حركة الأفراد والأسلحة والمخدرات والفحم النباتي.

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