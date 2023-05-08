اشترى السراب.. أمريكي أنفق 20 ألف دولار لإثبات نظرية خاطئة

تواصل – فريق التحرير

أنفق الأمريكي بوب نودل أحد أشهر المؤيدين لنظرية أن الأرض المسطحة، 20,000$ أي ما يعادل 75,000 ريال لإثبات أن الأرض مسطحة.

واشترى بوب جهاز جيروسكوب يعمل بالليزر لكن التجربة انتهت بالفشل لأن النتيجة النهائية ظهرت أن الأرض كروية.

قوى الطرد المركزي

ويؤكد العلماء أن الأرض ليست كروية تماما، فإنها أقرب إلى الشكل البيضاوي منه إلى الكروي.

ويبدو كوكب الأرض مسطحا نسبيا عند خط الاستواء، بسبب قوى الطرد المركزي الناتجة عن دوران الأرض الدائم.

وترتفع الجبال 30 ألف قدم عن سطح البحر، ويصل عمق المحيطات إلى 36 ألفا، وكل هذه العوامل تشوه شكل الأرض.

اقرأ أيضا:

تجربة فريدة.. “رمضان الأخضر” ودوره في حماية الأرض

ظهور التلال والوديان

وتتسبب التفاوتات الدقيقة في المجال المغناطيسي للأرض في ظهور التلال والوديان.

ويوضح العلماء، أن سطح الأرض دائم التغير، وقد يطرأ هذا التغير تارة في فترات منتظمة، مثل المد والجزر اليومي الذي يؤثر على المحيط والقشرة المحيطية، وتارة على فترات زمنية طويلة وببطء، مثل انحراف الصفائح التكتونية. وقد يكون هذا التغير عنيفا ومفاجئا، كما هو الحال في الزلازل والبراكين.

ظواهر تثبت كروية الأرض

ثمة طرق أخرى للتأكد من كروية الأرض بالعين المجردة. فإذا ذهبت إلى الميناء ونظرت إلى السفن أثناء مغادرتها الميناء فستلاحظ أنها تختفي تدريجيا في الأفق، بدءا بالبدن وانتهاء بالصاري.

وثمة ظاهرة أخرى تدل على دوران الأرض وكرويتها وهي “قوة كوريليوس” Coriolis force التي تؤثر عموديا على اتجاه حركة الكتلة التي تدور.

وهذا التأثير يفسر دوران الأعاصير الدوامية باتجاه الساعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وعكس اتجاه الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

اقرأ أيضا:

له في خلقه شؤون.. لهذا السبب جعل الله في الأرض تيارات بحرية تجوب المحيطات والبحار