أمانة الرياض ترفع 1.1 مليون طن من النفايات خلال 90 يومًا

تواصل- واس:

رفعت أمانة منطقة الرياض عبر فرقها الميدانية المتخصصة بأعمال الإصحاح البيئي خلال الربع الأول من عام 2023م 1,153,232 طنًا من النفايات جمعًا ونقلًا.

70 مليون متر

كما أنجزت ما مساحته 70,525,896 مترًا مربعًا ضمن خدمات الكنس اليدوي، وذلك في إطار جهودها في الحفاظ على بيئة صحية خالية من الأوبئة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإصحاح البيئي خلال المدة ذاتها شملت أيضًا غسل وتطهير 559,367 حاوية وبرميلاً، إلى جانب كنس 628,948 كيلو مترًا طوليًّا بطريقة آليَّة، فيما بلغت أوزان النفايات المبعثرة الملتقطة 32,963 طنًّا.

غسل الأرصفة

وأضافت أن الفرق الميدانية قامت بغسل الأرصفة بعدد 5,269,806 أمتار طولية، وعالجت وضع 196,477 حاوية نفايات، إلى جانب نقل النفايات ذات الحجم الكبير بعدد 20,813 ردًا، مشيرة إلى مواصلة الأمانة جهودها لأجل تعزيز بيئة صحية متكاملة تستوفي متطلبات جودة الحياة والاستدامة التنموية.

مستهدفات الصحة البيئية

ودعت الأمانة السكان إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات الصحة البيئية من خلال تقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، إلى جانب الالتزام بإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة؛ لتسهيل عملية نقلها والتخلص منها بالطرق النظامية وفق إستراتيجية إدارة النفايات المحددة.

يذكر أن أمانة الرياض حددت الوقت ما بين الساعة 7:30 مساءً 9:30 مساءً، لإخراج النفايات؛ وذلك لتقليل مدة بقائها في الحاويات، وتفادي انبعاث الروائح منها، ومنع تكاثر الحشرات حولها، مشيدة بالمشاركات الإيجابية للسكان ودورهم الفاعل في المحافظة على نظافة مدينتهم.

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