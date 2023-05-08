طريقة سهلة لنقل بيانات الواتساب من الآيفون القديم للجديد

تواصل – فريق التحرير:

يبحث البعض عن أفضل وأسهل الطرق لنسخ ونقل بيانات تطبيق التراسل الفوري “الواتساب”، من الآيفون القديم إلى الآيفون الجديد.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة نقل بيانات الواتساب من الآيفون القديم إلى الآيفون الجديد مباشره بدون كمبيوتر وآيكلاود أو أي برامج.

نقل البيانات إلى الآيفون الجديد

وقال عبدالرحمن الهادي في مقطع فيديو نشره عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن نقل بيانات ودردشات الواتساب في الآيفون القديم إلى الجديد من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

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خطوات نقبل بيانات الآيفون

– الضغط على الإعدادات

– ثم الضغط على الدردشات

– الضغط على نقل الدردشات إلى آيفون إلى أن يظهر الباركود

– نقوم بعمل نسخ للباركود من الهاتف القديم إلى القديم ليتم نقل البيانات بسهولة.

وأشار عبدالرحمن الهادي، إلى أن هذه الميزة وصلت للبعض وستصل إلى جميع المستخدمين تباعًا.

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