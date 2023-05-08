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بطرق بسيطة وبشكل نهائي.. هكذا يمكنك التخلص من لدغات البعوض
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بطرق بسيطة وبشكل نهائي.. هكذا يمكنك التخلص من لدغات البعوض

بطرق بسيطة وبشكل نهائي.. هكذا يمكنك التخلص من لدغات البعوض

بطرق بسيطة وبشكل نهائي.. هكذا يمكنك التخلص من لدغات البعوض
١٠:١٥:٠٢ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يتعرض الأشخاص كثيرا إلى لدغات البعوض، والتي تترك بقعا حمراء صغيرة، قد تكون مؤلمة أحياناً وتتسبب حكة قوية تشوه الجلد وتترك آلاما مبرحة، خاصة لدى الأطفال.

البعوض في الصيف:

ومع دخول فصل الصيف، يتكاثر البعوض وقد يسبب شعورًا بالحكة وبالوخز ينتهي خلال يوم أو اثنين، مع حالة من الأرق.

5 علاجات للدغات البعوض:

موقع “onlymyhealth”، كشف عن 5 علاجات منزلية مفيدة لمنع لدغات البعوض بشكل طبيعي.

1-استخدام مروحة: حاول البقاء بالقرب من مروحة الكهربائية، خاصة خلال موسم البعوض وهي طريقة فعالة للغاية تساعد على طرد هذه الحشرات.

2- البن المطحون: القهوة المطحونة متاحة بسهولة أيضًا في كل منزل وفي السوق وتعد أنجح طريقة لمنع لدغات هذه الحشرات، لذا يجب أن تصب القهوة المطحونة في وعاء به مياه راكدة حول بيئتك، سوف يطفو البعوض على السطح ويموت بسبب عدم وجود أي أكسجين.

3- الثوم: يتكون الثوم من عدة خصائص مفيدة تساعد في إبعاد البعوض، ولتجربة هذا العلاج المنزلي، يمكنك:

-سحق بضع فصوص من الثوم ثم سلقها في الماء.

– ضع المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء غرفتك.

4- زيت القرفة: لا تستخدم القرفة فقط في المواد الغذائية ولكنها أيضًا علاج منزلي فعال لمنع لدغات البعوض، ولعمل محلول مخفف باستخدام زيت القرفة، خذ ربع ملعقة صغيرة من هذا الزيت واخلطه في كمية كبيرة من الماء، ويمكنك رشه على جلدك أو ملابسك وفي منزلك وعلى النباتات.

5- زيت النعناع: يمكنك مزج هذا الزيت العطري مع روائح أخرى، مثل الليمون، وفركها على بشرتك للحصول على رائحة منعشة لمنع لدغات البعوض.

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