نصيحة مهمة لحماية النظر وعيون الأطفال

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وجه د. نزار الحبشي ‏‏‏‏‏‏استشاري طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بجامعة الملك عبدالعزيز، نصيحة مهمة للآباء والأمهات للحفاظ على صحة النظر لدى الطفل خاصة مع استخدام الهواتف الجوالة.

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حماية نظر الطفل

وقال نزار الحبشي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه لاحظ موضوعا يتكرر في عيادته من قبل المراجعين.

وأضاف “لاحظ البعض من أولياء الأمور أن الكفل أثناء إمساكه للجوال تنحول عينه للداخل ولذلك يمنعون عنه الجوال”.

حماية نظر الطفل

وأضاف الحبشي “أن منع الجوال ليس هو الحل في هذه الحالة، ولكن الطفل في هذه الحالة لديه طول نظر ويحتاج يستخدم نظارة”.

ووجه د. نزار الحبشي أيضا نصيحة مهمة للوالدين قائلا “افحصوا عيون أطفالكم ولا تهملوها خوفاً من ارتداء الأطفال للنظارة وذلك للحد من تدهور النظر لدى الطفل وأيضا لحل مشكلة الحول التي قد تظهر لدى بعض الأطفال”.

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