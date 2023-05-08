الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
نصيحة مهمة لحماية النظر وعيون الأطفال
الأرصاد يتوقع أتربة ورياح على الرياض وعدة مناطق حتى الغد
كل ما سرقوه كان مخصصًا لـ”القدم اليُمنى”.. تفاصيل أغبى عملية سرقة على متجر أحذية
شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن توفر وظائف بالرياض والمنطقة الشرقية
بعد موافقة ذويه.. متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 مواطنين
أهم 10.. القصاص من “قاتل جدة” وتوضيح حساب المواطن قبل إيداع شهر مايو

الرئيسية

 /

الطفل

 /

نصيحة مهمة لحماية النظر وعيون الأطفال

نصيحة مهمة لحماية النظر وعيون الأطفال

نصيحة مهمة لحماية النظر وعيون الأطفال
١٠:١٢:٠٣ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه د. نزار الحبشي ‏‏‏‏‏‏استشاري طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بجامعة الملك عبدالعزيز، نصيحة مهمة للآباء والأمهات للحفاظ على صحة النظر لدى الطفل خاصة مع استخدام الهواتف الجوالة.

اقرأ أيضا:

نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» لاختيار النظارة الشمسية.. احذروا سرطان العين

حماية نظر الطفل

وقال نزار الحبشي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه لاحظ موضوعا يتكرر في عيادته من قبل المراجعين.

وأضاف “لاحظ البعض من أولياء الأمور أن الكفل أثناء إمساكه للجوال تنحول عينه للداخل ولذلك يمنعون عنه الجوال”.

حماية نظر الطفل

وأضاف الحبشي “أن منع الجوال ليس هو الحل في هذه الحالة، ولكن الطفل في هذه الحالة لديه طول نظر ويحتاج يستخدم نظارة”.

ووجه د. نزار الحبشي أيضا نصيحة مهمة للوالدين قائلا “افحصوا عيون أطفالكم ولا تهملوها خوفاً من ارتداء الأطفال للنظارة وذلك للحد من تدهور النظر لدى الطفل وأيضا لحل مشكلة الحول التي قد تظهر لدى بعض الأطفال”.

اقرأ أيضا:

استشاري يحذر: تعرض الأطفال لـ«الشاشات» عن قرب يزيد من قياس النظارة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الحول الطفل النظارة نظر الطفل

مواد ذات صلة

المزيد
إشادات بقاضٍ يجالس الأطفال في المسجد النبوي لتعليمهم (صورة)

إشادات بقاضٍ يجالس الأطفال في المسجد النبوي لتعليمهم (صورة)

٠٩:٣٩ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠٢٢
«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات

«استشارية»: لهذا السبب.. 30% من الأطفال في المملكة بحاجة للنظارات

١٢:١٢ ص، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
احذري.. قلب طفلك يكون في خطر إذا تركتيه مع هذه اللعبة

احذري.. قلب طفلك يكون في خطر إذا تركتيه مع هذه اللعبة

٠٧:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
الحياء

الحياء

١١:٤٨ ص، الأحد، ١٣ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *