نصيحة مهمة لحماية النظر وعيون الأطفال
تواصل – فريق التحرير:
وجه د. نزار الحبشي استشاري طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بجامعة الملك عبدالعزيز، نصيحة مهمة للآباء والأمهات للحفاظ على صحة النظر لدى الطفل خاصة مع استخدام الهواتف الجوالة.
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حماية نظر الطفل
وقال نزار الحبشي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه لاحظ موضوعا يتكرر في عيادته من قبل المراجعين.
وأضاف “لاحظ البعض من أولياء الأمور أن الكفل أثناء إمساكه للجوال تنحول عينه للداخل ولذلك يمنعون عنه الجوال”.
حماية نظر الطفل
وأضاف الحبشي “أن منع الجوال ليس هو الحل في هذه الحالة، ولكن الطفل في هذه الحالة لديه طول نظر ويحتاج يستخدم نظارة”.
ووجه د. نزار الحبشي أيضا نصيحة مهمة للوالدين قائلا “افحصوا عيون أطفالكم ولا تهملوها خوفاً من ارتداء الأطفال للنظارة وذلك للحد من تدهور النظر لدى الطفل وأيضا لحل مشكلة الحول التي قد تظهر لدى بعض الأطفال”.
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موضوع يتكرر في عيادتي: دكتور، لاحظت ان ولدي اذا مسك الجوال تنحول عينه للداخل فحليت الموضوع بأني منعت عنه الجوال!!
منع الجوال ليس هو الحل، ولدك غالباً عنده طول نظر ويحتاج يستخدم نظارة
افحصوا #عيون اطفالكم ولا تهملوها خوفاً من #النظارة#صحة_عينيك #صوت الطبيب#تجمع_اطباء_العالم pic.twitter.com/jSQclVQxqZ
— نزار الحبشي (@Alhibshi) April 5, 2023