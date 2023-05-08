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كل ما سرقوه كان مخصصًا لـ”القدم اليُمنى”.. تفاصيل أغبى عملية سرقة على متجر أحذية
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كل ما سرقوه كان مخصصًا لـ”القدم اليُمنى”.. تفاصيل أغبى عملية سرقة على متجر أحذية

كل ما سرقوه كان مخصصًا لـ”القدم اليُمنى”.. تفاصيل أغبى عملية سرقة على متجر أحذية

كل ما سرقوه كان مخصصًا لـ”القدم اليُمنى”.. تفاصيل أغبى عملية سرقة على متجر أحذية
١٠:٠٩:٢٧ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في عملية نهب نادرة الحدوث، نجح لصوص في البيرو في القيام بعملية سطو كبيرة، على أحد متاجر الأحذية الثمينة ليكتشفوا لاحقا أنها كانت أغبى عملية قاموا بها في تاريخ البلاد.

سرقة متجر أحذية في البيرو:

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تمكن اللصوص من سرقة ما يقارب قيمته 13400 دولار من الأحذية، ليتبين لاحقا أن كل ما تمت سرقته لم يكن قابلا للبيع بأي شكل.

ونقل موقع “بي بي سي” أن مجهولين اقتحموا متجر أحذية في مدينة هوانكايو بوسط بيرو وسرقوا 200 حذاءً رياضيا من النوعيات الثمينة ليتفاجؤوا لاحقا بأن كل ما تمت سرقته كان مخصصا للقدم اليمنى.

سطو على متجر أحذية:

فيما ذكرت صحيفة “إل كوميرسيو” البيروفية عن وسائل إعلام محلية أن السرقة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يعادل 13400 دولار من العملة المحلية.

ووثقت التقطتها كاميرا المراقبة بالمتجر عملية النهب، حيث ظهر اللصوص وهم يكسرون القفل في محاولتهم الثالثة فجرا صباح يوم الأحد وهم يهربون بصناديق من الأحذية على دراجة ثلاثية العجلات.

وشملت عملية السطو التي قام بها اللصوص أحذية رياضية من ماركات عالمية معروفة.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الشرطة المحلية قوله :” لقد جمعنا الأدلة في مكان الحادث.. والشيء غير العادي في هذه السرقة هو أن الأحذية التي سرقت كلها مخصصة للقدم اليمنى فقط”.

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