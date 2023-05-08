الأرصاد يتوقع أتربة ورياح على الرياض وعدة مناطق حتى الغد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات، توقع خلالها حالة الطقس، على منطقة الرياض، وعدة مناطق، حتى غدا الثلاثاء.

أتربة على الرياض

وتوقع الأرصاد، أن تسود رياح نشطة وأتربة مثارة، على منطقة الرياض، بمشيئة الله، تستمر من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى السابعة مساء يوم غد الثلاثاء.

وتشمل الحالة أجزاء من منطقة الرياض، هي: الأفلاج، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والسليل ووادي الدواسر.

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رياح في تبوك

كما أصدر “الأرصاد” إنذارا شمل أجزاء من منطقة تبوك، وتوقع هبوب رياح نشطة على الوجه، وأملج، وضباء، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساء يوم غد، كما يصاحبها ارتفاع الأمواج، وتدن في مدى الرؤية.

وتشمل حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة، كما توقع “الأرصاد”، أجزاء من منطقة مكة المكرمة، هي القنفذة، والليث، حتى غد الثلاثاء، الساعة السابعة مساء.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وتوقع المركز، اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.