الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
كشفت المسكوت عنه.. مضيفة تروي أفعالًا مشينة يقوم بها الركاب خلال رحلاتهم
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كشفت المسكوت عنه.. مضيفة تروي أفعالًا مشينة يقوم بها الركاب خلال رحلاتهم

كشفت المسكوت عنه.. مضيفة تروي أفعالًا مشينة يقوم بها الركاب خلال رحلاتهم

كشفت المسكوت عنه.. مضيفة تروي أفعالًا مشينة يقوم بها الركاب خلال رحلاتهم
٠٩:٢٢:٢٥ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

خرجت مضيفة سابقة عن صمتها، والتي عملت مع شركة طيران فاخرة لمدة خمس سنوات، لتكشف عن بعض أكثر الأشياء غرابة التي تحدث على متن الطائرة من قبل الركاب.

أفعال مشينة لركاب الطائرة:

وقالت المضيفة “ماريكا ميكوسوفا” في كتابها “يوميات مضيفة طيران”، إن بعض تصرفات الركاب داخل الطائرة غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز ومنها:

1-الروائح الكريهة: قالت إنه لا تكاد توجد أي رحلات جوية بدون رائحة كريهة، منوهة أنه في رحلةً نزَع فيها أحد الركاب حذاءه وقام بمدّ ساقيه في الممر ليشعر براحة أكثر، مما تسبب في ظهور رائحة كريهة.

2- حفاضات الرضيع تحت المقعد: حيث قامت راكبة بتغيير حفاضات طفلها، وعندما طُلب منها الانتظار لبعض الوقت لأن الركاب الآخرين قد يواجهون مشاكل، أجابت قائلة والابتسامة كانت على وجهها: “لا مشكلة، لقد انتهيت من تغييرها”.

 

3- عمال النظافة: لا ينظّفون المراحيض بشكل صحيح، وأنها ذات مرة رأت منظفًا يستخدم نفس قطعة القماش لتنظيف النوافذ التي كانت تستخدم لتنظيف أرضية المرحاض.

4- استخدام المناشف لتنظيف الأحذية: في الرحلات الجوية الهندية، يميل الركاب إلى استخدام المناشف الساخنة لتنظيف نعل أحذيتهم.

5- التبول في أكياس بلاستيكية: خلال رحلة جوية إلى تركيا، كشفت ميكوسوفا أنه ذات مرة، ترك ثلاثة ركاب أكياس البول الخاصة بهم على مقاعدهم، ثم انسكبت كل تلك الأكياس على الأرض.

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أخبار الطيران فعل مشين مضيفة طيران منوعات

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