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بعد موافقة ذويه.. متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 مواطنين
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بعد موافقة ذويه.. متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 مواطنين

بعد موافقة ذويه.. متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 مواطنين

بعد موافقة ذويه.. متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 مواطنين
١٠:٠٧:١١ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الحصول على موافقة ذوي متوفى دماغيًا بمستشفى نجران العام للتبرع بأعضائه لصالح مرضى القصور العضوي، حيث أُنقذت حياة مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً وأُنهيت معاناته مع مرض القصور الكبدي الحاد.

كذلك أُنهيت معاناة مواطن ومواطنة آخرين مع جلسات الغسيل الدموي وذلك بزراعة الكلية اليسرى لمواطن يبلغ من العمر 47 عاماً بينما زُرعت الكلية اليمنى لمواطنة تبلغ من العمر 32 عامًا.

عمليات توزيع الأعضاء

وقال المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي بأن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

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وأضاف أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية، مشيدًا بجهود مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة وذلك لنقلهم الأعضاء المستأصلة بأسرع وقت ممكن.

الشكر لعائلة المتوفى

كذلك عبر المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عظيم امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى الذين آثروا التبرع بأعضاء ذويهم، وأن يهبوا حياة جديدة لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ومغفرته وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

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أخبار السعودية المركز السعودي لزراعة الأعضاء زراعة الأعضاء متوفى دماغيا

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