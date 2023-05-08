أهم 10.. القصاص من “قاتل جدة” وتوضيح حساب المواطن قبل إيداع شهر مايو

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ارتكب جريمة شنعاء.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن حول وجود زيادة في قيمة دعم مايو

قال حساب الموأطن، إنه سيتم صرف مبالغ الدفعة 66 من حساب المواطن – شهر مايو، والتي تتضمن.. المزيد هنا

هل المخالفات المرورية تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة الخروج والعودة؟.. توضيح مهم من “الجوازات”

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن المخالفات المرورية على الكفيل وهل تمنعه من إصدار تأشيرة خروج وعودة لعمالته أم لا.. المزيد هنا

عاجل.. نبأ سار من الهيئة الملكية للجبيل.. سجل الآن

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها في مختلف المجالات والتخصصات للرجال من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.. المزيد هنا

للحاصلين على “مكافأة الطلاب”.. توضيح مهم من “حساب المواطن”

تفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لـ “حساب المواطن” مع سؤال أحد الموظفين بشأن مكافأة الطلاب ومدى ضرورة الإفصاح عنها.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

من المقرر أن يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من إعفاء رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ.. المزيد هنا

ثغرة أمنية خطيرة.. نداء من “جوجل” للمليارات من مستخدمي “جوجل كروم”

يعد متصفح جوجل كروم الأكثر استخدامًا في العالم منذ صدوره لأول مرة في عام 2008، ويتم استخدامه من أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.. المزيد هنا

فيديو مؤثر.. الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض قبل وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للشيخ الراحل محمد خليل القارئ، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات بينما يُقرئ عليه طلبته.. المزيد هنا

إحباط تهريب 10 آلاف قرص محظور في جازان وضبط المهرب

كثفت الجهات المعنية بمكافحة جرائم المخدرات في المملكة، جهودها مؤخرا، لضبط المهربين والمروجين، في كافة مناطق المملكة.. المزيد هنا

السجن 20 عامًا وغرامة مليون ريال.. المحظورات على منسوبي وزارة التعليم

تضمنت وثيقة “تعزيز” النزاهة التي طرحتها وزارة التعليم، عقوبات مشددة على منسوبيها الذين يأتون بفعل محظور نصت عليه الوثيقة.. المزيد هنا