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“لتدوم”: 3 سلوكيات للحد من هدر الغذاء

“لتدوم”: 3 سلوكيات للحد من هدر الغذاء

“لتدوم”: 3 سلوكيات للحد من هدر الغذاء
٠٩:١٣:٠٥ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم” نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء.

ونصح برنامج “لتدوم”، في تغريدة عبر “تويتر”، باتباع بعض السلوكيات للحد من هدر الغذاء كالتالي:

سلوكيات للحد من هدر الغذاء

– الاستفادة من العروض وفق الحاجة

– التخزين الجيد للمواد الغذائية

– التأكد من تاريخ الصلاحية

الحفاظ على المنتجات الزراعية

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحفاظ على المنتجات الزراعية وتفادي فقدها وعدم فسادها.

وقالت برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “خلك فطين واختار الصح عشان ما تفقد المنتجات الزراعية، وعليك بما يلي:

– احذر نقل الأغذية بشاحنات مكشوفة

– حفظ المنتجات الغذائية بشاحنات مبردة

وفي وقت سابق، حذر البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، من مخاطر الهدر سلبيات هدر النعمة والغذاء.

وقال برنامج لتدوم، في تغريدة عبر “تويتر”: “الهدر يؤثر على جوانب عديدة منها:

مخاطر هدر الغذاء

– إسراف وتبذير

– نزع للبركة

– تفريط بالنعم

– تضييع المال

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نصائح للحد من الهدر

وفي وقت سابق، وجه البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة “لتدوم”، نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء في المملكة.

وقال البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن تقليل هدر الطعام في المنزل من خلال الخطوات التالية:

– احفظ الأطعمة بشكل مناسب

– استهلك الأطعمة قبل أن تنتهي صلاحيتها

– حدد احتياجاتك قبل الطبخ

– استفد من باقي طعامك لوجبة أخرى

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الكلمات الدلالية:
الاستهلاك الحد من هدر الغذاء لتدوم هدر الغذاء

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