الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ماسك يكشف سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي تويتر
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ماسك يكشف سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي تويتر

ماسك يكشف سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي تويتر

ماسك يكشف سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي تويتر
٠٩:٢٥:٢٠ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف إيلون ماسك مالك ورئيس شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “تويتر”، سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي المنصة الزرقاء، خلال المرحلة المقبلة.

إغلاق حسابات

وغرد ماسك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “نقوم بإغلاق الحسابات التي لا نشاط لها لعدة أعوام على تويتر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في عدد المتابعين”.

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وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن خدمة جديدة مقابل الأموال للمستخدمين وهذه المرة خاصة بالمحتوى والمواد الصحفية.

وبحسب “ماسك”، فإنه سيتم تقديم مواد صحفية عبارة عن مقالات وتقارير للمستخدمين مقابل دفع اشتراك شهري أو سنوي في الموقع الذي ينشر هذه المادة.

دفع اشتراك شهري

وقال إنه سيكون متاحا للأشخاص الذين لا يريدون دفع اشتراك شهري، قراءة مقالة واحدة مثلا، مقابل دفع رسم سيكون أعلى من متوسط سعر قراءة المقالة ضمن الاشتراك الشهري”.

وشهدت الأعوام الماضية ظهور بعض الخدمات التي كانت تتيح للمستخدمين قراءة موضوعات أو مقالات بشكل منفرد، مقابل دفع مبلغ محدد، لكنها فشلت في جذب أعداد كافية من القراء.

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