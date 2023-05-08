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الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة لدولة الاحتلال في قلب تل أبيب.. ماذا حدث؟

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة لدولة الاحتلال في قلب تل أبيب.. ماذا حدث؟

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة لدولة الاحتلال في قلب تل أبيب.. ماذا حدث؟
٠٩:٠٠:٤٦ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

وجّه الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، صفعة على وجه دولة الاحتلال ، حيث ألغى احتفالا دبلوماسيا.

وكان من المقرر أن ينظمه، غدا الثلاثاء، في تل أبيب بسبب إيفاد حكومة الاحتلال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ممثلا عنها في الحفل.

يوم أوروبا

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في دولة الاحتلال، في تصريح مكتوب: “يتطلع وفد الاتحاد الأوروبي إلى (الاحتلال) للاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو، كما يفعل كل عام”.

وأضاف البيان: “للأسف قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي، حيث لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي تمثل الاتحاد الأوروبي” في إشارة غير مباشرة إلى بن غفير.

سبب الاحتفال

و”يوم أوروبا” الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل “الجماعة الأوروبية للفحم والصلب”، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

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الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي الاحتلال بن غفير يوم أوروبا

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