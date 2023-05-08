وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها التقنية والهندسية (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والتخصصات المطلوبة وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض.

المسميات الوظيفية:

– مهندس (هندسة نووية) – لا يشترط الخبرة

– مهندس (هندسة ميكانيكية) – لا يشترط الخبرة

– أخصائي أمن سيبراني (حماية ودفاع الأمن السيبراني)

– أخصائي أمن سيبراني (حوكمة ومخاطر والالتزام – الأمن السيبراني).

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التخصصات المطلوبة:

– الهندسة النووية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكيميائية

– الأمن السيبراني

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– أو ما يعادلها

نبذة عن الهيئة:

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب عن طريق الرابط: إضغط هنا

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