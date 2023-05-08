الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن توفر وظائف بالرياض والمنطقة الشرقية
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شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن توفر وظائف بالرياض والمنطقة الشرقية

شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن توفر وظائف بالرياض والمنطقة الشرقية

شركة نقل وتقنيات المياه تعلن عن توفر وظائف بالرياض والمنطقة الشرقية
١٠:٠٨:٢٤ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه الحكومية، عن طرح 8 وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في الرياض والمنطقة الشرقية.

المسميات الوظيفية:

1- منسق خدمات ادارية

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في ادارة الاعمال او اي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن عامين في مجال العمل.

2- أخصائي شريك أعمال الموارد البشرية

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في الموارد البشرية او ادارة الاعمال او اي مجال ذي صلة.
– خبرة من 4 الى 6 اعوام في مجال العمل.

3- أخصائي المشتريات

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في ادارة الاعمال او اي مجال ذي صلة.
– خبرة من 4 الى 7 اعوام في مجال العمل.

4- أخصائي ادارة العقود

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في ادارة الاعمال او القانون اي مجال ذي صلة.
– خبرة من 5 الى 8 اعوام في مجال العمل.

5- مراقب مخزون (عدد 2)

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في ادارة الاعمال أو إدارة المواد أو سلاسل الإمداد او اي مجال ذي صلة.
– خبرة من عامين الى 4 اعوام في مجال العمل.

6- مسؤول دعم تكنولوجيا المعلومات

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في نظم المعلومات او علوم الكومبيوتر او تقنية المعلومات اي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن عامين في مجال العمل.

7- دعم تكنولوجيا المعلومات

– حاصل على مؤهل علمي بكالوريوس في ادارة الاعمال او تقنية المعلومات أو اي مجال ذي صلة.
– خبرة من عامين الى 4 اعوام في مجال العمل.

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نبذة عن الشركة:

شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مملوكة للحكومة وتعتبر هي أكبر ناقل للمياه في العالم وتأسست الشركة عام 1441 هـ وهي احد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2023  ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط: إضغط هنا

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