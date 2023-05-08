الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
“مصنع المخدرات المستهدف بسوريا”.. نقطة لقاء مع المهربين وممول من حزب الله
السجن 20 عامًا وغرامة مليون ريال.. المحظورات على منسوبي وزارة التعليم
علامات مهمة تدل على إدمان التوتر.. تحدث للباحثين عن النجاح
تعرف على ضوابط التأشيرات المتعددة وموعد المغادرة
12.80 مليون م3 يوميًا.. ارتفاع حجم إنتاج المياه المحلاة في المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“مصنع المخدرات المستهدف بسوريا”.. نقطة لقاء مع المهربين وممول من حزب الله

“مصنع المخدرات المستهدف بسوريا”.. نقطة لقاء مع المهربين وممول من حزب الله

“مصنع المخدرات المستهدف بسوريا”.. نقطة لقاء مع المهربين وممول من حزب الله
٠٨:٢٥:٢٤ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تفاصيل مثيرة كشفتها وكالة الأنباء العالمية رويترز عن مصادر مخابراتية ودبلوماسية غربية ،مساء الإثنين، بشأن مصنع المخدرات المستهدف في قرية خراب الشحم السورية.

مصنع المخدرات المستهدف في سوريا:

وبحسب ماذ كرته رويترز، فإن المصنع ممول من حزب الله اللبناني ويعتبر نقطة لقاء مع المهربين.

يأتي هذا عقب ما تناقلته وسائل إعلام سورية، والتي أفادت بمقتل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري ويدعى مرعي الرمثان، في غارة جوية فجر اليوم بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية – الأردنية.

مقتل الرميثان:

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرمثان يعتبر من أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل الرمثان وعائلته جراء استهداف جوي لمبنى كان يتواجد فيه الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، عند الحدود السورية-الأردنية.

كما أفادت مصادر سورية أن القصف الذي شهدته مدينة درعا فجر الإثنين ، وسمع صوته بوضوح من الجانب الأردني استهدف مصنعا لصناعة المخدرات.

اقرأ أيضا

بعد يوم من تهديد رسمي.. دولة عربية تشن غارة جوية على أهداف في سوريا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الأردن تجارة المخدرات سوريا‬‏ غارة جوية

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط شابَيْن متهمَيْن بسرقة محل تجاري في جدة

ضبط شابَيْن متهمَيْن بسرقة محل تجاري في جدة

٠٨:٣٨ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٦
رئيس الشورى: مضامين خطاب خادم الحرمين تُحمّل المجلس مسؤولية كبيرة للعمل بشكلٍ أكبر

رئيس الشورى: مضامين خطاب خادم الحرمين تُحمّل المجلس مسؤولية كبيرة للعمل بشكلٍ أكبر

٠١:٢٨ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض

٠١:١٧ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠٢٣
«التجارة»: المتضررون من «خلط البنزين» يحق لهم المطالبة بالتعويض وإصلاح المركبة

«التجارة»: المتضررون من «خلط البنزين» يحق لهم المطالبة بالتعويض وإصلاح المركبة

٠٣:٠٢ ص، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *