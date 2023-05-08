“مصنع المخدرات المستهدف بسوريا”.. نقطة لقاء مع المهربين وممول من حزب الله

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تفاصيل مثيرة كشفتها وكالة الأنباء العالمية رويترز عن مصادر مخابراتية ودبلوماسية غربية ،مساء الإثنين، بشأن مصنع المخدرات المستهدف في قرية خراب الشحم السورية.

مصنع المخدرات المستهدف في سوريا:

وبحسب ماذ كرته رويترز، فإن المصنع ممول من حزب الله اللبناني ويعتبر نقطة لقاء مع المهربين.

يأتي هذا عقب ما تناقلته وسائل إعلام سورية، والتي أفادت بمقتل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري ويدعى مرعي الرمثان، في غارة جوية فجر اليوم بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية – الأردنية.

مقتل الرميثان:

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الرمثان يعتبر من أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل الرمثان وعائلته جراء استهداف جوي لمبنى كان يتواجد فيه الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، عند الحدود السورية-الأردنية.

كما أفادت مصادر سورية أن القصف الذي شهدته مدينة درعا فجر الإثنين ، وسمع صوته بوضوح من الجانب الأردني استهدف مصنعا لصناعة المخدرات.

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