علامات مهمة تدل على إدمان التوتر.. تحدث للباحثين عن النجاح

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يطلق التوتر مادة “الدوبامين”، وهي مادة كيميائية يفرزها المخ لتخفيز الشعور بالرضا، كما تشجع على تكرار السلوكيات من خلال تنشيط مركز التحكم في أدمغتنا.

إدمان التوتر

وحسب متخصصين، فإن التوتر أو “الإجهاد”، يمكن أن يسبب ارتفاعاً طبيعياً عن طريق تنشيط مراكز الإثارة والانتباه في نظامنا العصبي، والتي إذا استمرت لفترة طويلة، يمكن أن تكون “إدمانًا مثل المخدرات”.

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أمراض مزمنة

وقد أظهرت دراسات أن الإجهاد المزمن إذا لم يتم فحصه يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، والقولون العصبي، وحب الشباب، ومشاكل صحية أخرى.

وكذلك إذا كنت تنجح في المواعيد النهائية السريعة وتشعر بالذنب كلما أخذت إجازة من العمل، فقد تكون مدمناً للتوتر، حسب “CNBC عربية”.

3 علامات شائعة

1- تجنب الراحة والاسترخاء

2- فحص هاتفك باستمرار

3- قول “نعم” لكل شيء

غالبا ما ينتج إدمان التوتر من الضغط الذاتي للنجاح، مما يجعل الأشخاص الطموحين للغاية أكثر عرضة للإرهاق والضغط المزمن، والضغوط المجتمعية تلعب دورا في هذا الموضوع أيضا.