فيديو طريف.. قوة جمل توقف سيارة عن التحرك في الصحراء

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف وثق محاولة مواطن لسحب جمل في الصحراء.

وأظهر المقطع، محاولة قائد المركبة سحب الجمل، إلا أن الجمل بقوته أوقف السيارة عن التحرك تماماً، ولم يستطع قائد المركبة تحريك الجمل ولو لقدم واحد.

الجمل يوقف حركة المركبة

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وتفاعل المغردون مع المقطع الذي نشره حساب “وناسة البر”، في “تويتر”، وأثنوا على قوة الجمل وتمكنه من إيقاف السيارة رغم قوتها.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، عمل بطولي لمواطن أنقذ جملا صغيرا سقط في حفرة ليلحقه بأمه، بعد أن عجز عن الصعود بسبب عمق الحفرة.

مواطن يخرج جملاً صغيرًا من حفرة

وأظهر المقطع، جملاً صغيراً داخل حفرة وأمه بالأعلى تنظر إليه في حيرة، والجمل الصغير يعجز تماما عن الصعود، حيث بادر مواطن للنزول إلى الحفرة وتمكن من مساعدة الجمل الصغير على الخروج منها، والذي أسرع للحاق بأمه.

وتفاعل مغردون مع المقطع، وأثنوا على مبادرة المواطن في إنقاذ الجمل الصغير، في شهر رمضان الماضي، شهر الرحمة.