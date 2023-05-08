12.80 مليون م3 يوميًا.. ارتفاع حجم إنتاج المياه المحلاة في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق منظومة المياه منجزات وأرقام قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وأكدت أن تحقيق الأمن المائي في المملكة هو من أولويات المنظومة التي تجد الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

الاستراتيجية الوطنية للمياه

وأكدت الوزارة، في تقرير حديث، أن النجاحات الملحوظة التي شهدها قطاع المباه، مقارنة بأعوام سابق، تحققت بفضل عدة أسباب، أبرزها:

– الاستراتيجية الوطنية للمياه

– إعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد

– تكامل الأدوار بين الشركاء

– الإدارة المتكاملة

– الحلول التمويلية المبتكرة

– إشراك القطاع الخاص

رفع حجم الإنتاج

تمكنت جهود المنظومة من رفع حجم إنتاج المياه بنسبة 45.4% من 8.80 مليون متر مكعب يوميًا إلى 12.80 مليون متر مكعب يومًيا في 2023م.

بينما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63% من 8.70 مليون متر مكعب يوميًا في 2016م إلى 14.20 مليون متر مكعب يوميًا في الوقت الحالي.

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الخزن الاستراتيجي للمياه

وأشار التقرير إلى أن جهود التي بذلتها المنظومة أسفرت عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2% من 13.60 مليون متر مكعب في 2016م إلى 21.80 مليون متر مكعب.

كما لفت إلى زيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف كيلو متر إلى 127.84 ألف كيلو متر بنسبة بلغت 12.6%.

وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96% من 10.50 ساعة يوميًا إلى 20.56 ساعة يوميًا، حسب “واس”.

زيادة التوصيلات المنزلية

وتلبيةً للطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق المملكة، أوضح التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25% من حوالي مليوني توصيلة في 2016م إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023م.

وعملت منظومة المياه على زيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد بنسبة زيادة فاقت 1600%.

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الأمن المائي الشامل

وفي الوقت نفسه، تتعامل المنظمة بكفاءه مع ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد بنسبة زيادة بلغت 22.6% منذ 2016م.

وأفاد التقرير أن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمضي قدمًا نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة.

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تغطية خدمات المياه

وتسعى المنظومة إلى ذلك، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها.

وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة.