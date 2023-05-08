“مجلس التعاون”: القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية نعتز بها

تواصل- واس:

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية ونموذج يحتذى به وتعد من أبرز المكتسبات الهامة لمسيرة مجلس التعاون.

توحيد وتنسيق الجهود العسكرية

وذلك لإسهاماتها الكبيرة في توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك) وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض، حيث كان في استقباله، معالي قائد القيادة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي .

أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية

وأوضح معالي الأمين العام خلال الزيارة أن إنشاء وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة جاءت بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لإيمانهم بأهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين القوات المسلحة.

وأضاف أن أن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، مشيدًا بالجهود وعمل ضباط وضباط صف وأفراد دول مجلس التعاون في القيادة العسكرية الموحدة, مقدمًا الشكر لقائد القيادة العسكرية الموحدة ومنتسبيها على تميزهم في مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

وأطلع معالي الأمين العام على عمل ومهام القيادة العسكرية الموحدة، والواجبات الموكلة لها، ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي العسكري المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون .

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