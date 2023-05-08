الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على ضوابط التأشيرات المتعددة وموعد المغادرة
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تعرف على ضوابط التأشيرات المتعددة وموعد المغادرة

تعرف على ضوابط التأشيرات المتعددة وموعد المغادرة

تعرف على ضوابط التأشيرات المتعددة وموعد المغادرة
٠٨:٠٥:٢٨ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ردّ الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر “تويتر”، على سؤال وجهه أحد المتابعين، حول احتساب مدة التأشيرة لدى دخول المملكة.

صلاحية التأشيرة

وأورد السائل أن التأشيرة تنتهي يوم الأول من يونيو، في حين أن دخول المملكة يوم ٢٩، فهل تحتسب ٩٠ يوما من تاريخ الدخول؟

وأفاد حساب “الجوازات” عبر “تويتر”، بأنه بالنسبة للتأشيرة المتعددة، وهي ما سأل عنها المتابع، فإن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة، والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

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مخالصة للعمالة المنزلية

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازت مع سؤال مغردة بشأن إحضار ورقة مخالصة للعمالة المنزلية بعد إصدار خروج نهائي لسائق.

وقالت المغردة: “يوجد لدي سائق خاص للمنزل، تم إصدار خروج نهائي له من أبشر، يظهر لي بند يجب إحضار ورقة مخالصة للعمالة المنزلية في المنافذ، ما هو المقصود بذلك؟ هل هي ورقة خطية مني له أو ماذا؟ التكرم بالإفادة بذلك هل يمكن تعبئتها في المطار؟”.

وأضافت الجوازات ردًا على ذلك: “مرحبًا بك، في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك. نسعد بك”.

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

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