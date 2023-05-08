تعرف على ضوابط التأشيرات المتعددة وموعد المغادرة

تواصل – فريق التحرير:

ردّ الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر “تويتر”، على سؤال وجهه أحد المتابعين، حول احتساب مدة التأشيرة لدى دخول المملكة.

صلاحية التأشيرة

وأورد السائل أن التأشيرة تنتهي يوم الأول من يونيو، في حين أن دخول المملكة يوم ٢٩، فهل تحتسب ٩٠ يوما من تاريخ الدخول؟

وأفاد حساب “الجوازات” عبر “تويتر”، بأنه بالنسبة للتأشيرة المتعددة، وهي ما سأل عنها المتابع، فإن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة، والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

اقرأ أيضا:

هل المخالفات المرورية تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة الخروج والعودة؟.. توضيح مهم من “الجوازات”

مخالصة للعمالة المنزلية

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازت مع سؤال مغردة بشأن إحضار ورقة مخالصة للعمالة المنزلية بعد إصدار خروج نهائي لسائق.

وقالت المغردة: “يوجد لدي سائق خاص للمنزل، تم إصدار خروج نهائي له من أبشر، يظهر لي بند يجب إحضار ورقة مخالصة للعمالة المنزلية في المنافذ، ما هو المقصود بذلك؟ هل هي ورقة خطية مني له أو ماذا؟ التكرم بالإفادة بذلك هل يمكن تعبئتها في المطار؟”.

وأضافت الجوازات ردًا على ذلك: “مرحبًا بك، في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لا يتطلب ذلك. نسعد بك”.

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إتاحة خدمة طلب تقرير مقيم من منصة أبشر الإلكترونية؛ والتي تتيح إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.