الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إحباط تهريب 10 آلاف قرص محظور في جازان وضبط المهرب
فيديو مؤثر.. الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض قبل وفاته
17.2 مليار ريال.. بنوك المملكة تسجل أرباحا تاريخية في الربع الأول 2023
ضبط طبيب هارب من أحكام بالسجن وصلت 733 عامًا بدولة عربية
استشاري يوضح مخاطر نقص المغنسيوم على الصحة
أشبه بنهرٍ جارٍ.. أمطار غزيرة وجريان للسيول جنوب الطائف (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إحباط تهريب 10 آلاف قرص محظور في جازان وضبط المهرب

إحباط تهريب 10 آلاف قرص محظور في جازان وضبط المهرب

إحباط تهريب 10 آلاف قرص محظور في جازان وضبط المهرب
٠٧:٠٣:٠٩ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كثفت الجهات المعنية بمكافحة جرائم المخدرات في المملكة، جهودها مؤخرا، لضبط المهربين والمروجين، في كافة مناطق المملكة.

مقيم في جازان

وفي السياق ذاته، نجحت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان في القبض على مقيم لتهريبه كمية ضخمة من الأقراص بلغت 10 ألفا و437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقاف المقيم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

اقرأ أيضا:

الحرب على المخدرات.. 3 ضربات ضد تجار ومهربي القات في جازان

محافظة الدائر

وفي محافظة الدائر، قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية الهندية لتهريبه وترويجه (456) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في شاحنة يقودها، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط محاولة تهريب (72) كيلوجرامًا من القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب (72) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

-الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– (999) في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

-عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الحربعلى المخدرات تهريب المخدرات ضبط مقيم يمني منظقة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
«المسند»: الرياض تشهد اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة

«المسند»: الرياض تشهد اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة

٠٨:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢
«كبار العلماء»: إنشاء صناديق خيرية بين القبائل «غير جائز»

«كبار العلماء»: إنشاء صناديق خيرية بين القبائل «غير جائز»

٠٤:٠١ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦
«أردوغان» يدعو الدول والمؤسسات الأجنبية إلى احترام نتيجة «استفتاء تركيا»

«أردوغان» يدعو الدول والمؤسسات الأجنبية إلى احترام نتيجة «استفتاء تركيا»

٠٢:٥٠ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠١٧
«واتساب» يكشف عن ميزة جديدة للمستخدمين.. كيف تتعامل معها؟

«واتساب» يكشف عن ميزة جديدة للمستخدمين.. كيف تتعامل معها؟

٠٤:١٥ م، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *