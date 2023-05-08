إحباط تهريب 10 آلاف قرص محظور في جازان وضبط المهرب

تواصل – فريق التحرير:

كثفت الجهات المعنية بمكافحة جرائم المخدرات في المملكة، جهودها مؤخرا، لضبط المهربين والمروجين، في كافة مناطق المملكة.

مقيم في جازان

وفي السياق ذاته، نجحت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان في القبض على مقيم لتهريبه كمية ضخمة من الأقراص بلغت 10 ألفا و437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقاف المقيم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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محافظة الدائر

وفي محافظة الدائر، قبضت الشرطة على مقيم من الجنسية الهندية لتهريبه وترويجه (456) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في شاحنة يقودها، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط محاولة تهريب (72) كيلوجرامًا من القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب (72) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

-الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– (999) في بقية مناطق المملكة.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

-عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.