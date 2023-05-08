ضبط طبيب هارب من أحكام بالسجن وصلت 733 عامًا بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تمكنها من القبض على أحد الأشخاص “صاحب سلسلة صيدليات” مشهورة، كونه هارب من أحكام بالسجن.

تفاصيل القبض

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه في إطار جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، تبين أن مالك مجموعة صيدليات مقيم بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 820 حكمًا في قضايا تهرب ضريبى وشيك دون رصيد وتبديد لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالى مدد حبس 733 عامًا، وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

أقرب الأحكام

فأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المذكور على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حيث تم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشاط غير مشروع

على الجانب الآخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، متخذين من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تقنين الإجراءات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية هاتفى محمول.

وبمواجهتهما، أقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

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