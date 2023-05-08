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استشاري يوضح مخاطر نقص المغنسيوم على الصحة
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استشاري يوضح مخاطر نقص المغنسيوم على الصحة

استشاري يوضح مخاطر نقص المغنسيوم على الصحة

استشاري يوضح مخاطر نقص المغنسيوم على الصحة
٠٦:٥٠:٢٣ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، علامات ومؤشرات نقص المغنسيوم على صحة الإنسان.

أضرار نقص المغنسيوم

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن نقص مغنسيوم يضر القلب والأوعية والجهاز العصبي المركزي ويضر العيون”.

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وأضاف “كذلك يمكن أن يؤدي نقص المغنسيوم، إلى اضطرابات في كل جهاز اوعضو تقريبًا ويمكن أن يسبب مضاعفات قاتلة (على سبيل المثال ، عدم انتظام ضربات القلب البطيني ، تشنج الشريان التاجي ، الموت المفاجئ) وأمراض العيون.

مصادر المغنسيوم

أما عن المصادر الأساسية للمغنيسيوم من الغذاء فهي الخضروات، وخاصة الخضروات الورقية الخضراء، البقوليات، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة ومنتجاتها (مثل الخبز المصنوع من الدخن أو الشعير أو القمح الكامل).

وأشار د. فهد الخضيري إلى أن هذه الأغذية هي جزء من التغذية الصحية، المتنوعة والمتوازنة، وبها فوائد أخرى ومعادن أخرى مفيدة لجسم الإنسان والصحة بصفة عامة.

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الكلمات الدلالية:
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