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فيديو مؤثر.. الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض قبل وفاته
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فيديو مؤثر.. الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض قبل وفاته

فيديو مؤثر.. الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض قبل وفاته

فيديو مؤثر.. الشيخ محمد خليل القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض قبل وفاته
٠٦:٥٢:٥٥ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للشيخ الراحل محمد خليل القارئ، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات بينما يُقرئ عليه طلبته.

وقال أحد الحسابات :” الشيخ #محمد_خليل_القاري يُقرئ طلبته وهو على فراش المرض في المستشفى لمدة 3-4 أشهر، وقبل وفاته بيوم واحد ختم عليه خمسةٌ من طلابه وأجازهم”.

وفاة الشيخ محمد خليل القارئ

وتوفى اليوم الإثنين، الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقًا.

وتوفي القارئ في الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ، ومن المقرر أن يصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي، بحسب قناة “الحرمين”.

والشيخ محمد خليل هو ابن المقرئ الشيخ خليل بن عبد الرحمن القارئ، تولى الإمامة بمسجد قباء، وكُلف قي عامي 1437هـ و1438 هـ بالعمل إمامًا بالمسجد النبوي في صلاتي التراويح والتهجد.

وفي يناير الماضي، نقل القارئ إلى العناية المركزة، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأثار نبأ وفاته، حالة من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين نعوه بعبارات مؤثرة.

وكتب الشيخ مشاري راشد العفاسي في حسابه عبر “تويتر”: “بيت القرآن إلى جوار ربه  بالأمس رحل الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين ووالده شيخ مشايخ الحرمين شيخنا الشيخ خليل القارئ
وفي هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله إمام المسجد النبوي ومسجد قباء الشيخ محمد خليل القارئ رحمهم الله رحمة واسعة وجمعهم في أعلى الجنان”.

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