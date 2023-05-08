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الاقتصاد الأمريكي في مهب الريح.. 722 بنكا تعلن خسارتها 50% من رأسمالها
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الاقتصاد الأمريكي في مهب الريح.. 722 بنكا تعلن خسارتها 50% من رأسمالها

الاقتصاد الأمريكي في مهب الريح.. 722 بنكا تعلن خسارتها 50% من رأسمالها

الاقتصاد الأمريكي في مهب الريح.. 722 بنكا تعلن خسارتها 50% من رأسمالها
٠٦:٣٦:١٤ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يبدو أن أمريكا تقترب من انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث أخطر 722 بنكا أمريكيًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخسائر غير محققة في رأسمالها، تجاوزت الـ50%، وتقدر حالة 31 من هذه البنوك بأنها “كارثية”.

البنوك التي أفلست

وتظهر البيانات أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي أفلست هذا العام First Republic Bank وSilicon Valley Bank وSignature Bank، تعادل أكثر من 25 بنكا انهار خلال أزمة عام 2008.

532 مليار دولار

وتقدر قيمة أصول هذه البنوك الثلاثة بـ 532 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 526 مليار دولار من أصول البنوك الـ 25 التي انهارت فترة الركود العظيم.

ارتفاع أسعار الفائدة

ووفقا لتقارير بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خسائر كبيرة غير محققة في الأوراق المالية الاستثمارية وفي بعض الحالات خفض تكلفة رأس المال الحقيقي”.

وأشارت التقارير، إلى أنه مع “ارتفاع أسعار الفائدة، قد تواجه البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة في القيمة السوقية تحديات مالية وإدارة ومخاطر متزايدة”.

انخفاض إجمالي الودائع

وبناء على التقارير الواردة، انخفض إجمالي الودائع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مرة أخرى، حيث انخفض إلى 10.54 تريليون دولار، مقارنة بـ 10.61 تريليون دولار في الأسبوع السابق، وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته من 40 عاما.

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