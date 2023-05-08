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17.2 مليار ريال.. بنوك المملكة تسجل أرباحا تاريخية في الربع الأول 2023
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17.2 مليار ريال.. بنوك المملكة تسجل أرباحا تاريخية في الربع الأول 2023

17.2 مليار ريال.. بنوك المملكة تسجل أرباحا تاريخية في الربع الأول 2023

17.2 مليار ريال.. بنوك المملكة تسجل أرباحا تاريخية في الربع الأول 2023
٠٦:٥١:٣٩ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حققت البنوك العاملة في المملكة، أرباحا تاريخية خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من النمو الواسع لرسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى ارتفاع دخل التمويل والاستثمارات.

بنمو 17.3%

وبلغت أرباح البنوك المدرجة 17.24 مليار ريال، بنمو 17.3% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 14.69 مليار ريال لمجمل الأرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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صافي الأرباح

وارتفعت أرباح البنوك المدرجة خلال الربع الأول بنسب متفاوتة، إذ تصدر البنك السعودي البريطاني النمو في صافي الربح بنحو 76%، في حين تراجعت أرباح بنك الجزيرة بشكل مخالف لبقية البنوك بواقع 46% على أساس سنوي، حسب “الاقتصادية”.

مخصصات البنوك

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخصصات البنوك خلال الربع الأول، إذ بلغت المخصصات 3.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.2 مليار ريال وبفارق 53%، حيث صعدت المخصصات في بنك ساب 282% لتصل إلى 229 مليون، مقارنة بـ 60 مليونا في 2022.

أيضا مصرف الإنماء قفزت مخصصاته 211 في المائة لتصل إلى 757.8 مليون ريال، كذلك بنك الرياض والاستثمار صعدت المخصصات لديهما بأكثر من 100%، في المقابل تراجعت المخصصات في بنك الجزيرة ومصرف الراجحي والبلاد.

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