غدًا.. انطلاق جسر جوي وبحري من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى السودان

تواصل- فريق التحرير:

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة، أنه يتم الإعداد لتسيير جسر جوي وآخر بحري إلى السودان.

انطلاق الجسر غدًا

كما قال ، “نتمنى أن نطلق الجسر الجوي غداً ولكننا بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة من المنظمات المحلية والأممية لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها”.

كذلك بين أن هناك تواصل مع طرفي النزاع عبر وزارة الخارجية السعودية، لتأمين وصول المساعدات بالشكل الأسرع للمحتاجين.

وذكر الربيعة أنه توجد خطة لدعم القطاع الصحي في الخرطوم.

15 مليون سوداني بحاجة للدعم

إلى ذلك، بين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن 15 مليون سوداني بحاجة لدعم إنساني، داعياً المتبرعين ورجال الأعمال للمساهمة لتخفيف معاناة السودانيين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

بالإضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية

وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه سيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان، وتوفير مساعدات طبية.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوماً عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة.

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