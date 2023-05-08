أسعار الذهب ترتفع مع تراجع مؤشر الدولار وترقب بيانات التضخم

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صعد الذهب اليوم، عالميا، مع تراجع الدولار، وكذلك في ظل ترقب المستثمرين لصدور بيانات أمريكية عن التضخم، خلال الأسبوع الجاري، قد تؤثر على مسار السياسة النقدية، وتحريك أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولار.

مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2% عند 101.11 نقطة. وفي الشهر الماضي، سجل 100.78 نقطة في أدنى مستوى له في عام.

وفي الوقت نفسه، من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

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الفضة والمعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.67 دولار للأوقية، كما صعد كل من البلاتين 0.5% إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5% إلى 1513.11 دولار، حسب “CNBC عربية”.