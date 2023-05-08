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الشورى يبحث توطين مهن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف جديدة
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الشورى يبحث توطين مهن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف جديدة

الشورى يبحث توطين مهن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف جديدة

الشورى يبحث توطين مهن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف جديدة
٠٥:٤٤:٣٣ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فهد التخيفي.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢هـ، وتقرير برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ .

تطوير الفرص الاقتصادية 

وبحثت اللجنة تطوير الفرص الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مناطق المملكة من خلال تطوير برامج ومبادرات تتناسب مع الميز النسبية للمدن والمحافظات بدمجها مع سلاسل الإمداد المحلية، أو زيادة مشتريات القطاعين الحكومي، والخاص من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المدن .

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توطين المهن وتوليد الوظائف

وأكد أعضاء اللجنة أهمية وجود آليات تنسيقية بين الجهات الإشرافية على توطين المهن والأنشطة والهيئة لضمان المواءمة والتكامل بين خطط توطين تلك المهن والأنشطة مع خطط الهيئة في توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة أثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الشورى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوظائف توطين الوظائف مجلس الشورى

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