هل القلق يتسبب في ضعف المناعة؟ استشاري يجيب

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يحذر الأطباء وخبراء الصحة من خطورة القلق والحالة السلبية للأشخاص، على الصحة بصفة عامة والمناعة بصفة خاصة.

تأثير القلق على المناعة

وفي هذا السياق، أوضح د. منصور العسيري الاستشاري النفسي أن الأشخاص القلقون مناعتهم أضعف من الآخرين بناء على الأبحاث.

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وأضاف العسيري “قام العلماء بحقن أشخاص بفايروس خفيف ومراقبة سرعة تعافيهم، ووجدت التجربة أن الأشخاص ذوي المشاعر الإيجابية كانوا أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد”.

وينصح الخبراء، باتباع مجموعة من النصائح التي أوردتها المرشدة الصحية كارينا أنترام في كتابها “تخلص من الإرهاق”، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني:

5 نصائح للتخلص من الإرهاق

النظام الغذائي والأطعمة المناسبة

بحسب كارينا، فإن تناول الأطعمة المناسبة يساعد الجسم وجهاز المناعة والأمعاء، إضافة إلى تغذية العقل، وتنصح بإضافة مزيج من المكسرات والبذور إلى العصيدة أو العصائر أو السلطات للتخلص من الشعور المستمر بالتعب.

صحة الأمعاء

توضح كارينا أن صحة الأمعاء مهمة للغاية للصحة العقلية، لذا لا بد من التركيز على الأطعمة النباتية والمحمرة التي تحتوي على البكتريا المفيدة للأمعاء. كما تنصح الخبيرة، باستخدام تقنيات تقليل التوتر مثل تمارين التنفس التي تقلل التوتر في الأمعاء.

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القدر الكافي من النوم والرياضة

النوم وممارسة الرياضة هما عاملان أساسيان يحتاجهما المرء للتخلص من التعب وتحقيق المزيد من الرفاهية النفسية.

تحديد هدف في الحياة

يمكن تحديد هدفك في أي عمر وفي أي مرحلة من مراحل الحياة، وهو عامل محفز للإنسان للوصول إلى مبتغاه. ورغم أن تحقيق الهدف قد يتطلب جهوداً مضنية، إلا أنك ستشعر بالراحة والسعادة عند تحقيقه.

تناول مرق العظام

تقول كارينا إن مرق العظام مفيد للأمعاء والبشرة والأظافر نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين. إضافة إلى ذلك تنصح بتناول الأرز البني والخضراوات كوجبة خفيفة مغذية تساهم في تحسين الصحة.

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