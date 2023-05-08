هيئة السوق المالية تعلن عن برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

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أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء التقديم على برنامج التدريب التعاوني (الفصل الدراسي الأول) وذلك في مختلف التخصصات لطلاب البكالوريوس.

مسمى البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني

أهداف البرنامج:

– المشاركة في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

– مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في اي جهة بعد التخرج.

التخصصات المطلوبة:

– كافة التخصصات الإدارية والأعمال

– كافة تخصصات تقنية المعلومات والحاسب الآلي

– كافة تخصصات الإعلام والتسويق والعلاقات

– القانون

– الإحصاء

– المخاطر

– الاقتصاد

الشروط المطلوبة:

– ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الدراسة بنظام الانتظام الكلي.

– خطاب اعتماد التدريب.

– معدل الدراسة جيد جدا على الاقل.

– الرقم خاضع لتوافر الأماكن المتاحة.

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نبذة عن البرنامج:

توفر الهيئة لطلاب الجامعات والمعاهد والذين تتطلب تخصصاتهم ممارسة تطبيقية فرصة التدريب في أقسام مختلفة حسب التخصص وتقدم لهم الهيئة مزايا تنافسية بالاضافة الى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق اهدافهم في البرنامج.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأثنين 1444/10/18هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1444/11/2هـ.