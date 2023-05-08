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هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟.. الفوزان يجيب
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هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟.. الفوزان يجيب

هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟.. الفوزان يجيب

هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟.. الفوزان يجيب
٠٥:٣٠:٤٩ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عم سؤال قال: “هل صحيح من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وأخرى سيئة؟”.

لا بدعة في الإسلام

وقال الفوزان إن البدعة في الأصل فهي الشيء المبتدع على غير مثال سابق، وأما في الشرع فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، لقول النبي ﷺ: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”، وقوله ﷺ: “كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”.

وعليه، فليس في الإسلام بدعة حسنة، ولكن فيه سنّة حسنة: لقول النبيﷺ : “من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها”، ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة قد أميتت وتركها الناس، فهذا هو المعنى.

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القرآن والتوحيد

وفي وقت سابق، أوضح الفوزان، في مقطع فيديو، شاركه عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أفضل الذكر هو التوحيد، وكذلك الإكثار من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد.

وأضاف أن الأفضل من ذلك هو القرآن، لأنه القرآن الكريم هو أفضل الذكر.

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