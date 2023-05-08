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المياه تحولت إلى نار.. فلاح تونسي يكتشف بئر غاز بالصدفة (فيديو)
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المياه تحولت إلى نار.. فلاح تونسي يكتشف بئر غاز بالصدفة (فيديو)

المياه تحولت إلى نار.. فلاح تونسي يكتشف بئر غاز بالصدفة (فيديو)

المياه تحولت إلى نار.. فلاح تونسي يكتشف بئر غاز بالصدفة (فيديو)
٠٥:٣٣:٥٠ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اكتشف فلاح تونسي بولاية المنستير بئرًا، قيل أنه للغاز الطبيعي، عندما كان يحفر بئرا للمياه الجوفية ففوجئ بتدفّق مياه من باطن الأرض بشكل مهول واشتعال الغاز المرافق.

منطقة تحتوي على غاز

وتعليقا على هذا الأمر، أوضح دكتور الجيولوجيا وخبير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، حبيب طرودي، في تصريحات صحفية، أنّ وجود الغاز في منطقة الساحل – منطقتي سوسة والمنستير، ليس بالغريب.

وكشف أنّ البئر حُفر على عمق يُقارب الـ100 متر، بمنطقة بوعثمان بولاية المنستير وهناك خزّان كلسي وحطامي موجود في أعماق البئر، وهو الذي مكّن من تدفّق الماء والغاز بهذا الشكل، وفق تأكيده.

لا يمثل خطورة

وأضاف أن هذا البئر لا يمثل خطراً كبيراً، مشيرا إلى أن الحماية المدنية ستتولى القيام بجميع الإجراءات الضرورية، مرجحا أن يكون هذا الغاز قد تسرب مع المياه من مكامن بترولية عميقة.

ودعا طرودي إلى الاستئناس بالخبرات الموجودة من جميع الوزارات، “حتى نقوم بدراسات متعدّدة الاختصاصات”، علما أنه سيتم انتظار مدّة أسبوع لمعاينة البئر مرة أخرى.

التحقيقات جارية لتوضيح ما جرى

تجدر الإشارة أن العديد من المواقع الإخبارية التونسية تحدثت عن عدم وضوح حقيقة ما جرى حتى اللحظة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف صحة ما يجري، مع العلم أن الفلاح كان ينقب عن المياه الجوفية بصورة غير شرعية ودون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ولذلك هو قيد التوقيف حاليا.

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الكلمات الدلالية:
اخبار تونس بئر غاز بئر مياه تونس

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