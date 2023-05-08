شاهد.. السيول تجري أنهارُا بأودية شرق ميسان جنوب الطائف

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة مطرية غزيرة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الاثنين، السيول القوية أنهارًا في وادي ضرا شرق ميسان جنوب الطائف.

الأمطار مستمرة حتى مساء اليوم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت على الطائف كميات من الأمطار وأدت لجريان السيول أنهارًا حتى ملأت الوديان والشعاب.

🔴 فيديو

سيول قوية في وادي ضرا شرق #ميسان جنوب #الطائف

الاثنين ١٨ شوال ١٤٤٤هـ

8 مايو 2023م

من | فهد الطهيفاني

.

. pic.twitter.com/Z3z1GaM8bS — طقس (@tqqs) May 8, 2023

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

حالة مطرية على هذه المناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

حتى المساء.. تحذير عاجل من “الأرصاد” بأمطار غزيرة على هذه المناطق