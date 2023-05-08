الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. بشرى للتوظيف وإعفاء من رسوم النقل المدرسي وحساب المواطن يوضح قيمة دعم مايو

أخبار السعودية.. بشرى للتوظيف وإعفاء من رسوم النقل المدرسي وحساب المواطن يوضح قيمة دعم مايو

أخبار السعودية.. بشرى للتوظيف وإعفاء من رسوم النقل المدرسي وحساب المواطن يوضح قيمة دعم مايو
٠٤:٥٨:٤٥ م، الإثنين، ١٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

ارتكب جريمة شنعاء.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

صادرات المملكة من التمور تقفز إلى 1.28 مليار ريال

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور تحقيق المملكة زيادة في تصدير التمور ومشتقاتها خلال العام 2022م، بقيمة بلغت 1,280 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4% عن العام السابق.

خلال ساعات.. أكثر من 426 ألف ريال تبرعات حملة إغاثة الشعب السوداني

تجاوزت التبرعات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني 250 ألف ريال في غضون ساعة من إطلاقها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بشرى سارة بخصوص الإعفاء من رسوم النقل المدرسي العام المقبل

من المقرر أن يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم للعام القادم 1445هـ.

الحرب على المخدرات.. 3 ضربات ضد تجار ومهربي القات في جازان

استمرارًا للضربات التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار ومهربي المخدرات في المناطق المختلفة بالمملكة، أحبطت الشرطة في جازان محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة القات المخدر.

“الوطنية للإسكان” تُطلق نسختها الثالثة من برنامج واعد

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، أنها قررت اليوم الاثنين، فتح باب التقديم في برنامج “واعد” بنسخته الثالثة لعام 2023م.

“الإحصاء”: هذه الفئة هي الأقل استخداما للإنترنت والهاتف المتنقل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الأرامل ذكورا وإناثا هم الأقل من حيث امتلاك واستخدام الهاتف المتنقل واستخدام الحاسوب النفاذ للإنترنت.

إطلاق الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج الأخصائي المالي.. وهذه التفاصيل

أطلقت وزارة المالية الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج الأخصائي المالي.

 

هل المخالفات المرورية تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة الخروج والعودة؟.. توضيح مهم من “الجوازات”

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن المخالفات المرورية على الكفيل وهل تمنعه من إصدار تأشيرة خروج وعودة لعمالته أم لا.

الجوازات - تأشيرة -المملكة - جواز

توضيح عاجل من حساب المواطن حول وجود زيادة في قيمة دعم مايو

قال حساب الموأطن، إنه سيتم صرف مبالغ الدفعة 66 من حساب المواطن – شهر مايو، والتي تتضمن الدعم الإضافي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن

إطلاق المرحلة التجريبية الثانية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها أطلقت اليوم المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

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